L’agriculture 4.0 peut-elle être responsable ?

Des imposants tracteurs connectés aux capteurs électroniques presque invisibles, le numérique s’invite de plus en plus dans les fermes , sous diverses formes. Il offre différents services pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources et renforcer la résilience des exploitations (santé animale et du sol, protection de la biodiversité, collecte d’informations). Son usage peut aussi contribuer à la création de connaissances et à la gouvernance collective de…