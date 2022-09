Zimbabwe. Les autorités doivent libérer deux députés de l’opposition injustement incarcérés depuis 100 jours

par Amnesty International

Le maintien en détention arbitraire du leader de l'opposition et député Job Sikhala et du député Godfrey Sithole en dit long sur la politisation du système judiciaire au Zimbabwe, a déclaré Amnesty International le 21 septembre 2022, 100 jours après leur incarcération. « Le maintien en détention arbitraire de Job Sikhala et de Godfrey Sithole est injuste et […]



