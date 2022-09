Maroc. Les autorités doivent libérer le militant Rida Benotmane sans délai et abandonner toutes les charges retenues contre lui

par Amnesty International

À la veille de l'audience qui se tiendra le 22 septembre au tribunal de Rabat dans l'affaire concernant le défenseur des droits humains Rida Benotmane, poursuivi pour avoir critiqué les autorités sur YouTube et Facebook, Amna Guellali, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré : « Le seul " crime " qu'ait commis […]



