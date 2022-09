Turquie : Le recyclage du plastique nuit à la santé et à l’environnement

par Human Rights Watch

(Istanbul) — Le recyclage du plastique en Turquie nuit à la santé de nombreuses personnes et dégrade l’environnement de toutes les communautés concernées, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport diffusé aujourd’hui. 21 septembre 2022 “It’s As If They’re Poisoning Us” The Health Impacts of Plastic Recycling in Turkey Download the full report in English Annex 1: Correspondence with Ministries Annex 2: Information Requests Le rapport de 88 pages, intitulé « “It’s as If They’re Poisoning Us”: The Health Impacts of Plastic Recycling in Turkey » (« “C'est comme s'ils…



