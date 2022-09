Coupe du Monde de la FIFA : Tous les sponsors devraient soutenir les réparations pour les travailleurs migrants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Affiche de la campagne #PayUpFIFA, recommandant l’indemnisation de travailleurs migrants ayant subi des abus lors des préparatifs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. © 2022 Human Rights Watch (Beyrouth) - Les entreprises partenaires et les sponsors de la Fédération internationale de football (FIFA) pour la Coupe du monde 2022 devraient faire pression sur la FIFA et sur le gouvernement qatari pour qu’ils indemnisent et offrent d’autres recours aux travailleurs migrants et à leurs familles en cas de décès, blessures, salaires impayés ou dettes dues aux frais de recrutement…



