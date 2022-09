Au Burundi, un tenant de la ligne dure à la tête du gouvernement

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le ministre de la Sécurité, Gervais Ndirakobuca, prête serment en tant que nouveau Premier ministre du Burundi à Bujumbura, le 7 septembre 2022. © 2022 AFP via Getty Images Le 7 septembre, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a démis de leurs fonctions des responsables gouvernementaux en qui il disait ne plus avoir confiance. Il a plus particulièrement remplacé le Premier ministre, Alain Guillaume Bunyoni. Compte tenu du bilan consternant de ce dernier en matière de droits humains, notamment de son rôle dans la supervision des forces de sécurité ayant commis…



