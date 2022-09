Qatar. Une étude mondiale fait apparaître la très forte volonté de voir la FIFA indemniser les travailleuses et travailleurs migrants employés pour la Coupe du monde

par Amnesty International

Près des trois quarts (73 %) des personnes interrogées dans 15 pays soutiennent la proposition visant à ce que la FIFA utilise les recettes encaissées grâce à la Coupe du monde pour indemniser les travailleurs et travailleuses qui ont souffert lors de la préparation de ce tournoi Plus des deux tiers (67 %) veulent que leurs associations de […] The post Qatar. Une étude mondiale fait apparaître la très forte volonté de voir la FIFA indemniser les travailleuses et travailleurs migrants employés pour la Coupe du monde appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet