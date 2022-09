Décryptage : Métavers, à l’aube d’une nouvelle économie ?

Alerte ! Depuis janvier, les prix de l’immobilier sont en chute de 85 %. Les acheteurs qui – comme le rappeur Snoop Dog – se pressaient hier pour acquérir des propriétés en vue, se sont envolés. La crise, liée aux fluctuations des cryptomonnaies, ne touche pas New York, Paris ou aucune autre ville, mais un espace virtuel, The Sandbox.Ce monde en ligne, où marques et célébrités se pressent, fait partie d’un nouvel univers en gestation. Le…