Ukraine. Au moment où l’Ukraine reprend possession de territoires occupés par la Russie, il est essentiel de recueillir des preuves des crimes de guerre supposés

par Amnesty International

En réaction aux nouveaux éléments révélant de possibles crimes de guerre commis par les forces russes à la suite des avancées militaires de l'Ukraine dans des territoires qui étaient occupés par la Russie, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Au moment où l'Ukraine reprend le […]



