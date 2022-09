Paul : « Pourquoi la peau se relâche lorsqu’on vieillit ? »

Et si, pour répondre à cette question, on rentrait à l’intérieur de notre peau ?La peau est faite de trois couches : l’épiderme, le derme et l’hypoderme, de l’extérieur vers l’intérieur de notre corps. Elles sont toutes affectées par le vieillissement mais c’est au niveau du derme que se produit le relâchement cutané (de la peau).Le derme, la couche du milieu, est un tissu dit conjonctif, c’est-à-dire qui sert de soutien. Il est composé de cellules appelées « fibroblastes » qui baignent dans un gel, la matrice extracellulaire. Les fibroblastes fabriquent deux types de…