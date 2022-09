Myanmar : Décès d’activistes lors de leur détention

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ces personnes portaient le cercueil de Khin Maung Latt, président d’une section municipale de la Ligue nationale pour la démocratie à Yangon, au Myanmar, suite à son décès en détention, lors de ses funérailles le 7 mars 2021. © 2021 Reuters (Sydney) – L’armée et la police du Myanmar sont responsables de dizaines de décès en détention depuis le coup d’État militaire du 1er février 2021, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Human Rights Watch a documenté la mort de six activistes détenus, dont les décès étaient apparemment liés à des actes de torture ou au refus…



