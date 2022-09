ONU : Le nouveau Haut-Commissaire aux droits de l’homme devrait s’exprimer au nom de toutes les victimes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le siège des Nations Unies à New York, photographié le 21 décembre 2021. © 2021 Sergi Reboredo / VWPics via AP Images (New York, le 8 septembre) – Le nouveau Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, nommé à ce poste par le Secrétaire général de l’ONU, devrait clairement défendre les droits des victimes d'abus partout dans le monde de manière fondée sur des principes solides, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Il est crucial que le nouveau Haut-commissaire soit prêt à interpeller des gouvernements puissants comme la Chine, les États-Unis…



