Nations unies. Le nouveau Haut-Commissaire doit se faire le champion des victimes de violations des droits humains

par Amnesty International

En réaction à la nomination attendue jeudi 8 septembre de Volker Türk en tant que nouveau Haut-Commissaire aux droits de l’homme, la secrétaire générale d’Amnesty International Agnès Callamard a déclaré : « La nomination de Volker Türk au poste le plus important à l’ONU pour la défense des droits humains intervient à une période où ceux-ci font l’objet […] The post Nations unies. Le nouveau Haut-Commissaire doit se faire le champion des victimes de violations des droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet