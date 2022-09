Inde. Il faut immédiatement relâcher le militant Atikur Rahman

par Amnesty International

En réaction au maintien en détention d'Atikur Rahman, défenseur des droits humains, au titre de la draconienne Loi relative à la prévention des activités illégales, dont l'objectif est de lutter contre le terrorisme, alors que cet homme n'a fait qu'exercer ses droits humains de manière pacifique et malgré la détérioration de son état de santé,



Lire l'article complet