Sri Lanka. Les autorités doivent cesser de réprimer le droit de manifester

par Amnesty International

Alors que le Sri Lanka connaît une période de crise économique et d'adversité, les autorités ont réprimé avec brutalité les manifestations et diabolisé les manifestant·e·s, écrit Amnesty International dans une nouvelle synthèse publiée le 9 septembre 2022. Intitulée Penalized for Protesting: Sri Lanka's crackdown on protestors, cette synthèse révèle que les autorités n'ont pas protégé les



