Syrie : Les enfants handicapés manquent de protection

par Human Rights Watch

Click to expand Image Shahd, une jeune fille syrienne âgée de 12 ans et atteinte d'un handicap auditif, photographiée face à son père dans le domicile familial à Azaz (gouvernorat d’Alep), dans le nord-ouest de la Syrie, le 7 juin 2022. © 2022 Ali Haj Suleiman (Beyrouth) – Les enfants handicapés piégés par le conflit qui sévit en Syrie sont exposés à des dangers supplémentaires et manquent d’accès aux soins de santé, à l’éducation ou à l’aide humanitaire nécessaires pour protéger leurs droits fondamentaux, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. L’ONU, les…



