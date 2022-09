Russie. Un ancien journaliste condamné à 22 ans de détention pour de fausses accusations de trahison

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles un tribunal de Moscou a condamné Ivan Safronov, ancien journaliste et conseiller auprès du directeur de l'agence spatiale russe Roscosmos à 22 ans d'emprisonnement pour « haute trahison », Natalia Priloutskaïa, chercheuse sur la Russie à Amnesty International, a déclaré : « La condamnation absurdement sévère prononcée contre Ivan Safronov symbolise la réalité périlleuse […]



