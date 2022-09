Algérie. Il faut abandonner toutes les accusations retenues contre des membres d’une minorité religieuse

par Amnesty International

Les autorités algériennes doivent abandonner immédiatement toutes les accusations portées contre 18 fidèles de la religion ahmadie de la paix et de la lumière, un groupe minoritaire, et libérer trois d'entre eux incarcérés depuis le mois de juin, a déclaré Amnesty International le 5 septembre 2022, à la veille de l'ouverture de leur procès le 6 septembre pour […]



