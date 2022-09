La symphonie des neurones ou les mathématiques du cerveau

Le cerveau est un organe essentiel au fonctionnement du corps humain et coordonne nos interactions avec le monde extérieur. Les raisonnements, les flux sensoriels, cognitifs et émotionnels, les prises de décisions, les mécanismes de la mémoire… La majeure partie de l’activité humaine se reflète dans le cerveau.Constitué d’environ 86 milliards de neurones connectés entre eux par des synapses 10000 fois plus nombreuses, le cerveau commande le corps à travers une symphonie électrochimique permanente. Mais comment les neurones individuels communiquent-ils entre eux pour apporter une réponse…