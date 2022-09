Face à la sécheresse, innover pour transformer notre agriculture

par Delphine Luquet, Écophysiologiste, Cirad

Ndjido Ardo Kane, Plant geneticist, molecular biologist and director of the Institut Sénégalais de Recherches Agricoles ISRA-CERAAS, Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA)

Vincent Vadez, Principal Scientist in ecophysiology, agronomy and modelling, Institut de recherche pour le développement (IRD)

