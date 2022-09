#JusticeForElaha : Stop aux violences des talibans contre les femmes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Capture d’écran d’une vidéo montrant Elaha Dilawarzai, une jeune femme afghane qui décrit le mariage forcé qu’elle a subi sous le régime des talibans. Source: https://twitter.com/aamajnews_EN/status/1564564151086850053 © 2022 Aamaj News English / Twitter « Après avoir publié cette vidéo, il est possible que personne ne me reverra, je pourrais mourir », a déclaré Elaha Dilawarzai, une étudiante en médecine afghane, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 30 août. « Mais il vaut mieux mourir une fois que mourir mille fois. » Dans cette vidéo, Elaha explique…



