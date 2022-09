Inde. Le gouvernement doit mettre fin à la répression des droits dans l’État de Jammu-et-Cachemire

par Amnesty International

Le gouvernement indien a fortement intensifié la répression des droits dans l'État de Jammu-et-Cachemire au cours des trois années qui ont suivi le changement de statut de la région, a déclaré Amnesty International dans un nouveau document publié le 2 septembre. Ce nouveau rapport, intitulé "We are being punished by the law": Three years of abrogation […]



