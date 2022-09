Particules plastiques : comment évaluer leur toxicité en laboratoire ?

Les adultes ingéreraient environ 50 000 particules de plastique par an, et les bébés plus d’un million par an. Les particules de plastiques peuvent être ingérées par l’eau de boisson ou du robinet, des aliments contaminés (en contact direct avec des emballages en plastique), par l’air ambiant contenant des microfibres (provenant du textile par exemple) ou encore par voie cutanée au contact de produits d’hygiène.