Yémen. Les Houthis « étouffent » les femmes en leur imposant un tuteur masculin

par Amnesty International

Les autorités houthies de facto doivent mettre fin à l’obligation faite aux femmes d’être accompagnées d’un mahram (tuteur masculin) ou munies de son autorisation écrite pour voyager dans les gouvernorats sous le contrôle des Houthis et d’autres zones au Yémen, a déclaré Amnesty International jeudi 1er septembre. Depuis le mois d’avril, les restrictions de plus en […] The post Yémen. Les Houthis « étouffent » les femmes en leur imposant un tuteur masculin appeared first on Amnesty International. ]]>



