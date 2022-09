Arabie saoudite. Dix Égyptiens nubiens encourent une peine de prison pour avoir organisé un événement

par Amnesty International

En réaction à l'annonce d'une audience au cours de laquelle 10 Égyptiens nubiens risquent d'être condamnés à des peines d'emprisonnement le 31 août, à l'issue d'un procès contraire aux règles d'équité les plus élémentaires, pour avoir organisé une cérémonie de commémoration pacifique, Diana Semaan, directrice adjointe par intérim du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International, […]



