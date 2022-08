Iran/Turquie. Des Afghan·e·s fuyant leur pays ont fait l’objet de renvois illégaux après avoir essuyé des tirs aux frontières

par Amnesty International

Les forces de sécurité de l'Iran et de la Turquie ont renvoyé illégalement de force à de nombreuses reprises des Afghan·e·s tentant de franchir les frontières de ces pays afin de se mettre en sécurité, notamment en ouvrant illégalement le feu sur des hommes, des femmes et des enfants, a déclaré Amnesty International mercredi 31 août. […]



