Afrique : De nombreuses jeunes mères sont confrontées à des obstacles à l'éducation

par Human Rights Watch

Click to expand Image Dans les écoles africaines, les filles enceintes et jeunes mères sont souvent confrontées à une forte stigmatisation de la part des autres élèves, des responsables de l'école et de leur communauté. L’absence de cours sur les questions sexuelles, ainsi que les attitudes discriminatoires, incitent de nombreuses adolescentes dans cette situation à quitter l'école et les dissuadent d'y retourner. © 2022 Ojima Abalaka pour Human Rights Watch (Nairobi) – Dans près d'un tiers des pays africains, les adolescentes enceintes sont confrontées à d'importants obstacles juridiques…



