Éric Duhaime et les contradictions du Parti conservateur du Québec sur l’échiquier nationaliste

Des élections générales se tiendront au Québec le 3 octobre prochain. La campagne électorale sera le moment de mesurer les clivages politiques sur la question nationale.Ce sera aussi l’occasion de voir comment le Parti conservateur du Québec (PCQ) de Éric Duhaime tente de se positionner sur cette question.Entre 1976 et 2018, les élections québécoises ont été structurées par le clivage entre fédéralistes et souverainistes. Ce clivage se traduisait par l’alternance entre le Parti libéral du Québec et le Parti Québécois. La prise du pouvoir par la Coalition avenir Québec…