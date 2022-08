Myanmar : Cinq ans plus tard, les Rohingyas sont toujours privés de justice et de liberté

par Human Rights Watch

(Bangkok) - Les musulmans rohingyas attendent toujours que justice soit rendue et que leurs droits soient protégés, cinq ans après le début d’une vaste campagne de massacres, de viols et d’incendies criminels menée par l’armée du Myanmar dans l’État de Rakhine dans le nord du pays et lancée le 25 août 2017, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Plus de 730 000 Rohingyas ont fui vers des camps précaires et inondables du Bangladesh, tandis qu’environ 600 000 personnes continuent de vivre sous le joug du régime oppressif du Myanmar. Personne n’a été tenu de rendre des comptes pour les crimes contre…



