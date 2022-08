Ukraine. Les simulacres de procès russes de prisonniers de guerre à Marioupol sont « illégaux et inacceptables »

par Amnesty International

Toutes les initiatives des groupes armés soutenus par la Russie visant à juger des prisonniers de guerre ukrainiens devant un « tribunal international » à Marioupol sont illégales et abusives, et il s’agit d’un nouvel acte inacceptable à l’égard d’une ville qui a déjà beaucoup souffert pendant cette guerre contre l’Ukraine, a déclaré Amnesty International le 26 août. […] The post Ukraine. Les simulacres de procès russes de prisonniers de guerre à Marioupol sont « illégaux et inacceptables » appeared first on Amnesty International. ]]>



