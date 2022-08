Les zones grises de l’exploitation des ressources sur la Lune, et les pistes pour en sortir

Cela fait 50 ans que l’homme n’est pas allé sur la Lune, et même les robots y vont peu. Mais le satellite naturel de la Terre est sur le point d’être envahi.Au moins six pays et une multitude d’entreprises privées ont annoncé publiquement plus de 250 missions vers la Lune , qui auront lieu au cours de la prochaine décennie. Nombre de ces missions prévoient des bases lunaires permanentes et ambitionnent d’évaluer et de commencer à utiliser…