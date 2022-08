Iran. Les attaques implacables visant la minorité religieuse baha’ie persécutée doivent cesser

par Amnesty International

La persécution exercée par les autorités iraniennes contre la minorité religieuse baha’ie s’est encore intensifiée avec une récente multiplication des attaques, des arrestations arbitraires, des démolitions de maisons et des saisies de terres, a déclaré le 24 août Amnesty International. Depuis le 31 juillet 2022, des agents du ministère du Renseignement ont effectué des descentes et saisi […] The post Iran. Les attaques implacables visant la minorité religieuse baha’ie persécutée doivent cesser appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet