Myanmar. Le cinquième anniversaire de la crise relative aux Rohingyas doit marquer un « tournant » dans leur quête de justice

par Amnesty International

Le cinquième anniversaire de la crise relative à la situation des Rohingyas doit représenter un tournant dans le combat visant à rendre justice aux victimes dans les meilleurs délais et à obliger les responsables présumés à rendre des comptes, a déclaré Amnesty International mercredi 24 août. Le 25 août 2017, l'armée du Myanmar a commencé à mener



