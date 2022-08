Viêt-Nam. Il faut immédiatement libérer la journaliste et défenseure des droits humains Pham Doan Trang

par Amnesty International

Avant le procès en appel devant avoir lieu jeudi 25 août pour Pham Doan Trang, journaliste indépendante et défenseure des droits humains, qui a été condamnée sur la base d'accusations de propagande à neuf ans de prison en décembre 2021, Emerlynne Gil, directrice adjointe régionale pour la recherche à Amnesty International, a déclaré : « Il ne fait […]



