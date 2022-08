Côtes de Provence : 50 nuances géologiques de rosé

dIl est une couleur de vin qui a gagné ces 30 dernières années en attractivité et en reconnaissance, au même titre que les vins rouges et blancs, il s’agit du vin rosé, souvent synonyme de fraîcheur venue à l’heure d’un repas estival ou non, en famille ou entre amis. Quel meilleur exemple que les vins rosés des Côtes de Provence, ce vignoble des contreforts alpins à la Méditerranée exhibant une géodiversité contrastée entre Provence calcaire et Provence cristalline. Des terroirs extrêmement variés donnent naissance à des rosés secs et légers dont l’origine est issue d’une histoire géologique de…