Armes à sous-munitions : Les attaques russes font de plus en plus de victimes civiles

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des débris de dizaines de roquettes à sous-munitions russes « Smerch » et « Uragan » récupérés par les Services d’urgence de l’État ukrainien à Kharkiv en avril 2022. © 2022 Sergey Bobok, AFP L’utilisation régulière d’armes à sous-munitions par les forces russes a causé des préjudices prévisibles et durables à des centaines de civils ukrainiens, selon le Cluster Munition Monitor 2022. Les armes à sous-munitions répandent de dangereuses bombes miniatures explosives qui peuvent tuer et mutiler pendant des années, comme des mines terrestres, jusqu’à ce qu’elles soient…



Lire l'article complet