Vignobles de Bourgogne, une marqueterie de terroirs aux climats réputés

À l’est de la France, d’Auxerre à Mâcon en passant par Dijon et Beaune, c’est un vignoble exceptionnel et de renommée mondiale qui s’étire de façon discontinu sur près de 250 kilomètres. Le vignoble de Bourgogne produit entre autres des vins rouges et des vins blancs réputés les meilleurs et les plus chers du monde. Il se décline en six régions : Chablis et Grand Auxerrois, Côte et Hautes Côtes de Nuits, Côte et Hautes Côtes de Beaune, Côte chalonnaise et Couchois, Mâconnais, Châtillonnais, et certains auteurs y rattachant le Beaujolais. C’est le royaume du Chardonnay et du Pinot noir, auxquels…