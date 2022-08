Vignoble du Bordelais, une diversité géologique récente entre terre et mer

par Nicolas Charles, Géologue, PhD, BRGM

Saint-Émilion, Pomerol, Saint-Estèphe, Margaux, Pauillac ou encore Sauternes. Des noms prestigieux synonymes d’appellations de grands vins parmi les plus célèbres au monde. Bienvenue dans le vignoble du Bordelais où règnent en maître les cépages merlot, cabernet-sauvignon et cabernet franc pour les rouges ; sémillon, muscadelle ou encore sauvignon pour les blancs. Si le climat océanique, tant favorable à la vigne par sa douceur et son hygrométrie, apporte une certaine unité aux vins de Bordeaux, la géologie s’avère quant à elle beaucoup plus variée expliquant en partie la multitude d’appellations.





