Corée du Sud. Les charges pesant sur le premier objecteur de conscience ayant refusé le service de remplacement doivent être abandonnées

par Amnesty International

Le premier objecteur de conscience ayant refusé le service de remplacement mis en place par la Corée du Sud pour le service militaire ne doit pas être sanctionné pour avoir pris position contre le nouveau système punitif adopté par le pays, a déclaré Amnesty International alors que cet homme doit comparaître le 23 août devant un […] The post Corée du Sud. Les charges pesant sur le premier objecteur de conscience ayant refusé le service de remplacement doivent être abandonnées appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet