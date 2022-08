Sri Lanka. Les autorités ne doivent pas recourir à une loi antiterroriste draconienne pour incarcérer des manifestant·e·s

par Amnesty International

Réagissant aux informations signalant que Wasantha Mudalige, organisateur de l'Inter University Students' Federation, Galwewa Siridhamma Thero, organisateur de l'Inter University Bhikku Federation, et Hashantha Jawantha Gunathilake, membre de Kelaniya University Students' Union, qui ont été arrêtés les 18 et 19 août, sont détenus au titre de la la Loi relative à la prévention du terrorisme (PTA), […]



