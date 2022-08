Arabie saoudite : Une femme condamnée à 34 ans de prison pour des tweets

par Human Rights Watch

Click to expand Image Salma al-Chehab. © 2022 Democracy Now (Beyrouth, le 19 août 2022) – Le 9 août 2022, une cour d'appel en Arabie saoudite a condamné une doctorante saoudienne à 34 ans de prison sur la seule base de son activité sur Twitter, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Cette nouvelle peine, représentant une hausse spectaculaire par rapport au premier verdict de six ans de prison, serait la plus longue jamais infligée à une femme saoudienne pour l’expression pacifique de ses opinions en ligne. Fin 2021, la Cour pénale spéciale, le tribunal antiterroriste du pays, avait…



