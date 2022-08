Arabie saoudite. Il faut annuler la peine de 34 ans de prison prononcée contre l’étudiante Salma al Shehab

par Amnesty International

Les autorités saoudiennes doivent relâcher immédiatement et sans condition Salma al Shehab, étudiante en doctorat à l'université de Leeds qui a été condamnée à 34 ans de prison pour ses écrits et son activité pacifique sur Twitter, a déclaré Amnesty International jeudi 18 août. Salma al Shebab a dans un premier temps été condamnée à six ans de […]



