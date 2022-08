Guinée équatoriale. L’« opération de nettoyage » met à mal les droits humains, et non la délinquance

par Amnesty International

Les autorités de la Guinée équatoriale doivent immédiatement cesser d'arrêter de façon arbitraire et sans discernement des jeunes hommes dans le cadre de leur lutte contre la délinquance liée aux gangs, a déclaré le 18 août Amnesty International, qui a réuni de nombreux témoignages au sujet de ces arrestations. Réagissant à une multiplication, selon les autorités, […]



