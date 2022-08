Tunisie. Il faut abandonner toutes les charges retenues contre le journaliste Salah Attia

par Amnesty International

Les autorités tunisiennes doivent immédiatement abandonner toutes les charges retenues contre Salah Attia, un journaliste incarcéré, actuellement jugé par un tribunal militaire pour des propos qu'il a tenus en public au sujet du président Kaïs Saïed et des forces armées, a déclaré Amnesty International lundi 15 août. La prochaine audience de Salah Attia est prévue pour



