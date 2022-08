Série vidéo : Les oublié⸱e⸱s de l’orgasme

Réalisation…

Un soir, une jeune femme prend conscience qu’elle n’a jamais eu d’orgasme lors de ses relations avec des hommes. Débute alors une correspondance avec un·e mystérieu·x·se inconnu·e nommé·e sobrement « O » et qui semble bien renseigné·e sur le sujet… Qu’est ce que le fossé orgasmique ? Quelles en sont les causes et conséquences ? Et surtout, comment reconsidérer notre manière de concevoir notre sexualité ? À ces questions aux enjeux sociétaux importants, plusieurs éléments de réponse sont apportés par Gabrielle Richard, sociologue du genre à l’Université de Paris-Est Créteil.