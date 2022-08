Afghanistan. Une année de promesses sans lendemain, de restrictions draconiennes et de violences des talibans

par Amnesty International

Depuis qu'ils ont pris le contrôle de l'Afghanistan il y a un an, les talibans mènent une attaque sans relâche contre les droits humains, persécutant les minorités, réprimant violemment les manifestations pacifiques, balayant les droits des femmes et recourant à des exécutions extrajudiciaires et des disparitions pour répandre la terreur parmi la population afghane, a […]



