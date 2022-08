Afghanistan : quel avenir pour les 113 500 nouveau-nés de cette année ?

Déclaration | Déclaration de Christine Cipolla, directrice régionale du CICR pour l’Asie et le Pacifique. Quand je me suis rendue en Afghanistan il y a près d’un an, le système médical était au bord de l’effondrement.



Lire l'article complet