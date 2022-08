Déclaration d’Amnesty International

par Amnesty International

Le lundi 8 août 2022, le Centre pour les communications stratégiques et la sécurité de l'information a porté toute une série de fausses allégations sur la manière dont Amnesty International avait obtenu les preuves utilisées dans notre communiqué de presse du 4 août sur l'Ukraine. Amnesty International réfute catégoriquement ces allégations, qui n'ont aucun fondement et sont […]



