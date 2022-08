Cameroun : Meurtres et disparitions imputables à l’armée dans la région du Nord-Ouest

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les restes détruits d'une maison dans le quartier Sho à Belo, brûlée par des soldats camerounais lors d'une opération anti-insurrectionnelle le 11 juin 2022. © Privé, Belo, région du Nord-Ouest, Cameroun, 12 juin 2022 (Nairobi) – Des soldats camerounais ont sommairement tué au moins 10 personnes et commis plusieurs autres abus entre le 24 avril et le 12 juin lors d’opérations anti-insurrectionnelles dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Des soldats ont également brûlé 12 maisons, détruit et pillé des centres de santé,…



