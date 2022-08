Israël et les territoires occupés : des solutions politiques sont nécessaires pour mettre fin aux cycles de violence

Déclaration | Chaque nouveau cycle de violence dans la bande de Gaza et en Israël entame un peu plus l’espoir des populations, les hostilités venant raviver les traumatismes du passé et causant de nouvelles souffrances d’un côté comme de l’autre.



